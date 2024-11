Windows 11 su Arm: Microsoft aggiorna l'emulatore

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 27744 di Windows 11 per gli iscritti al canale Canary del programma Insider. La principale novità è rappresentata dall’aggiornamento di Prism. La nuova versione dell’emulatore Arm supporta ora un numero maggiore di funzionalità dei processori, consentendo l’esecuzione di più app non native.

Supporto per nuove estensioni

Windows 11 24H2 era inizialmente disponibile solo sui processori Snapdragon X Elite/Plus di Qualcomm basati su architettura Arm. Microsoft ha quindi integrato l’emulatore Prism per consentire l’esecuzione delle app x64, in quanto quelle native erano poche. Il loro numero è aumentato nei mesi successivi, ma ci sono problemi di compatibilità, soprattutto con i giochi.

Nella build 27744 disponibile nel canale Canary è stata inclusa una versione aggiornata di Prism che supporta più funzionalità dei processori e quindi l’emulazione di più applicazioni x64. In Windows 11 24H2 è già possibile sfruttare il nuovo emulatore per eseguire Adobe Premiere Pro 25. Con la build preliminare è stato esteso il supporto a tutte le applicazioni x64.

In dettaglio, la CPU virtuale usata dalle applicazioni x64 emulate con Prism supporta più estensioni all’ISA (Instruction Set Architecture), tra cui AVX, AVX2, BMI, FMA e F16C. Per verificare quali estensioni sono supportate dal processore è possibile utilizzare il tool CoreInfo (mostra anche se è presente il supporto per POPCNT e SSE4.2, obbligatorio per installare Windows 11 24H2).

Microsoft sottolinea che le estensioni possono essere rilevate solo dalle applicazioni x64, quindi quelle x32 potrebbe non funzionare. Gli utenti possono già trovare quasi tutte le app più popolari in formato nativo per Arm. Ieri è stata rilasciata anche la versione Arm di Telegram Desktop (5.7.2) che può essere scaricata da GitHub.