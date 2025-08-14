 SSD Lexar da 1 TB per PC e PS5: un affare con questo coupon
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

SSD Lexar da 1 TB per PC e PS5: un affare con questo coupon

Molto Veloce, molto capiente e compatibile anche con la console PS5: l'SSD da 1 TB della gamma Lexar EQ790 è in forte sconto su Amazon.
SSD Lexar da 1 TB per PC e PS5: un affare con questo coupon
Tecnologia PC Hardware
Molto Veloce, molto capiente e compatibile anche con la console PS5: l'SSD da 1 TB della gamma Lexar EQ790 è in forte sconto su Amazon.

Segnaliamo l’offerta su Amazon dedicata all’SSD da 1 TB della gamma Lexar EQ790. È compatibile con PC e PS5, assicura prestazioni di livello assoluto e un’affidabilità senza compromessi, come da tradizione per il marchio. La soluzione ideale per un upgrade hardware del computer, per assemblarne uno nuovo oppure per espandere la capacità di storage della console Sony. Per approfittarne devi solo attivare il coupon e metterlo nel carrello, prima del sold out.

SSD Lexar da 1 TB: compra in offerta

SSD in offerta: il coupon sconto per Lexar EQ790

Sfrutta la tecnologia PCIe Gen 4 per arrivare fino alla velocità di 7.000 MB/s in fase di lettura e a 5.000 MB/s in scrittura, così da ridurre notevolmente i tempi di attesa rispetto alle unità delle generazioni precedenti e agli hard disk tradizionali. C’è il dissipatore integrato per mantenere temperature ottimali e prestazioni costanti anche quando si ha a che fare con carichi di lavoro intensi. I consumi sono abbattuti del 40% rispetto ai modelli con cache DRAM. È ideale per gamer e creator. Scopri di più nella descrizione completa.

Lexar EQ790: l'SSD è compatibile con PS5

Ti basta attivare il coupon che trovi sull’e-commerce per sbloccare lo sconto e acquistare l’SSD da 1 TB della gamma Lexar EQ790 al prezzo finale di 76,49 euro. Vuoi un motivo in più per approfittarne? Il voto medio pari a 4,7/5 assegnato dalle centinaia di recensioni pubblicate dai clienti.

Lexar EQ790 SSD 1TB con Dissipatore di Calore, M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSD Interno, Velocità fino a 7000 MB/s, Disco a Stato Solido per PS5, PC, Laptop

SSD Lexar da 1 TB: compra in offerta

C’è anche la consegna gratis entro un paio di giorni al massimo, direttamente a casa tua. La disponibilità è immediata ed è spedito da Amazon, attraverso la propria rete logistica e senza passare da intermediari, per il massimo dell’affidabilità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Mouse Logitech M190 fantastico: a soli 14€ ci fai tutto

Mouse Logitech M190 fantastico: a soli 14€ ci fai tutto
Mini PC con i9, 64GB DDR5 e SSD da 1TB: sconto DA URLO su Amazon

Mini PC con i9, 64GB DDR5 e SSD da 1TB: sconto DA URLO su Amazon
SSD Crucial 2TB esterna in offerta: velocità e sicurezza a prezzo TOP

SSD Crucial 2TB esterna in offerta: velocità e sicurezza a prezzo TOP
Tastiera Logitech a 11 euro: TUTTO VERO, è il modello K120

Tastiera Logitech a 11 euro: TUTTO VERO, è il modello K120
Mouse Logitech M190 fantastico: a soli 14€ ci fai tutto

Mouse Logitech M190 fantastico: a soli 14€ ci fai tutto
Mini PC con i9, 64GB DDR5 e SSD da 1TB: sconto DA URLO su Amazon

Mini PC con i9, 64GB DDR5 e SSD da 1TB: sconto DA URLO su Amazon
SSD Crucial 2TB esterna in offerta: velocità e sicurezza a prezzo TOP

SSD Crucial 2TB esterna in offerta: velocità e sicurezza a prezzo TOP
Tastiera Logitech a 11 euro: TUTTO VERO, è il modello K120

Tastiera Logitech a 11 euro: TUTTO VERO, è il modello K120
Davide Tommasi
Pubblicato il
14 ago 2025
Link copiato negli appunti