Le Offerte di Primavera su Amazon: via all'evento

Finalmente, l’attesa è finita: prende ufficialmente il via in questi minuti l’evento Offerte di Primavera su Amazon. Si tratta del primo grande appuntamento dell’anno organizzato dal gigante dell’e-commerce, con proposte per ogni categoria, tutte raggiungibili attraverso la pagina dedicata. Qui segnaleremo, di volta in volta, le promozioni più interessanti.

Amazon ha dato il via alle Offerte di Primavera

Qualche primo esempio, giusto per riscaldare l’atmosfera? Fino a -27% sulla linea Kindle e -43% sulle Fire TV Stick, fino a -36% su una selezione di TV e -31% sui Mini PC. È solo un assaggio, gli sconti sono migliaia e in continuo aggiornamento.

È di nuovo il simpatico yeti solitario (già protagonista dello scorso Black Friday) a fare da mascotte. Ci ricorda che è possibile cimentarsi nello shopping visitando lo store da computer oppure attraverso l’‘applicazione mobile per smartphone e tablet. Un suggerimento: creando una lista dei desideri ci si garantisce la possibilità di tenere sotto controllo gli articoli desiderati, così da poterli poi acquistare quando sarà attiva una riduzione del prezzo.

Per l’occasione, il gruppo ha scelto di affiancare alle tradizionali promozioni dedicate allo shopping un paio di iniziative legate ai propri servizi. La prima riguarda la piattaforma di streaming Music Unlimited con 100 milioni di brani, gratis per tre mesi senza interruzioni pubblicitarie né limitazioni in termini di funzionalità. La seconda, invece, i libri in formato eBook e le riviste di Kindle Unlimited, accessibili per due mesi a costo zero.

Ricordiamo che l’evento di Amazon dedicato alle Offerte di Primavera si concluderà nella tarda serata di mercoledì 29 marzo (alle ore 23:59). Come anticipato in apertura, fino ad allora su queste pagine segnaleremo gli sconti migliori di cui approfittare, concentrandoci in particolare sulle categorie Informatica ed Elettronica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.