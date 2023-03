Gruppi di continuità Tecnoware: -33% per le Offerte di Primavera

I gruppi di continuità della linea Tecnoware ERA PLUS sono proposti oggi su Amazon con sconti fino al 40% in occasione dell’evento Offerte di Primavera. Si tratta di dispositivi indispensabili per la casa e per l’ufficio, in grado di alimentare computer, router e altre apparecchiature in caso di interruzioni improvvise della fornitura elettrica.

Tecnoware ERA PLUS UPS: gruppo di continuità in sconto

Le unità entrano in funzione in caso di blackout, erogando l’elettricità necessaria a rimanere operativi. Inoltre, proteggono gli apparecchi da sbalzi di tensione e interferenze elettromagnetiche. A distinguerle è la loro capacità ovvero il quantitativo di energia immagazzinabile dalle batterie. Tutti i dettagli in merito a caratteristiche, porte, dimensioni e funzionalità sono consultabili nelle singole schede dei prodotti.

Ad esempio, il modello Tecnoware ERA PLUS 2000 dispone di un’autonomia sufficiente ad alimentare un computer per 40 minuti o un router per 120 minuti. Il suo ingombro è pari a soli 13×3218 centimetri. Per tutti i modelli c’è la spedizione gratuita a domicilio.

Siamo giunti a metà dell’evento Offerte di Primavera organizzato da Amazon: giungerà al termine alle 23:59 di domani, mercoledì 29 marzo. Fino ad allora, continueremo a segnalare qui le migliori occasioni scovante all’interno delle categorie Informatica, Elettronica e Videogiochi.

