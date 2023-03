44% di sconto (-750€) sul televisore LG OLED TV C2 48

Non tutti i televisori sono uguali: nel caso di LG OLED TV C2 48 si ha a che fare con un top di gamma assoluto, dotato di un pannello da 48 pollici progettato per un’esperienza di visione senza compromessi, ovviamente in formato 4K HDR. Oggi merita un passaggio su queste pagine in quanto protagonista di uno sconto del 44% in occasione dell’evento Offerte di Primavera su Amazon ormai prossimo alla conclusione. La riduzione di prezzo arriva a 750 euro rispetto al listino.

Offerte di Primavera: crolla il prezzo del TV LG OLED

Ogni operazione è gestita dal potente processore α9 di quinta generazione, è presente il supporto alle tecnologie Dolby Vision, Dolby Atmos e Variable Refresh Rate fino a 120 fps (particolarmente utile durante le sessioni di gaming con le console di ultima generazione come PS5), non mancano quattro slot HDMI 2.1 e la piattaforma smart è WebOS con accesso immediato a tutte le principali piattaforme di streaming. A questo si aggiungono Alexa, Assistente Google e un telecomando con puntatore incluso. Ulteriori informazioni nella scheda del prodotto.

In questo momento, LG OLED TV C2 48 è acquistatile al prezzo finale di 949 euro invece di 1.699 euro, grazie allo sconto di 750 euro (-44%) con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni. Serve aggiungere altro?

Come anticipato in apertura, rimangono solo poche ore per approfittare dell’evento organizzato da Amazon e dedicato alle Offerte di Primavera: terminerò questa sera, alle 23:59. Fino ad allora, continueremo a segnalare le migliori occasioni per le categorie Informatica, Elettronica e Videogiochi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.