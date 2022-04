Migliori Mini PC nelle Offerte di Primavera Amazon

Sono davvero tanti i Mini PC proposti oggi in sconto su Amazon tra le Offerte di Primavera. Qui è dove segnaliamo i modelli più interessanti, con un rapporto qualità-prezzo molto elevato. Ce ne sono per tutte le esigenze e per tutte le tasche: si parte da soli 130 euro. Ognuno scelga quello più adatto alle proprie necessità, per lavorare, per studiare, per la navigazione o per l’intrattenimento multimediale

Offerte di Primavera Amazon: i Mini PC in sconto

Partiamo forte con MinisForum U820 che integra CPU Intel Core i5-8279U, GPU Iris Plus 655 8 GB di RAM, SSD da 256 GB e tripla uscita video. Il sistema operativo è Windows 10 Pro. Può essere tuo al prezzo di 450,49 euro invece di 569,99 euro. L’edizione con 16 GB di RAM e SSD da 512 GB si trova invece al prezzo di 484,49 euro invece di 599,99 euro.

Design simile, ma specifiche tecniche differenti per MinisForum UM700 con CPU AMD Ryzen 7 3750H, GPU Radeon RX Vega 10, 16 GB di RAM e SSD da 256 GB. Lo trovi in sconto al prezzo di 484,49 euro invece di 659,98 euro.

Cambiamo target e fascia con MinisForum GK41, più compatto con CPU Intel Celeron J4125, GPU UHD Graphics 600, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB. Con le Offerte di Primavera scende al prezzo di 229,49 euro invece di 279,99 euro.

Cambiamo brand con Beelink U59 che integra CPU Intel Celeron N5095, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB al prezzo di 322,15 euro invece di 399,00 euro. Più economica la versione con 8 GB di RAM e SSD da 256 GB al prezzo di 239,92 euro invece di 309,90 euro.

Prestazioni più elevate per Beelink SEi8 pronto per Windows 11, nell’edizione con CPU Intel Core i5-8279U, 16 GB di RAM e SSD da 500 GB al prezzo di 483,20 euro invece di 629,00 euro. Quella che ha in dotazione 8 GB di RAM e SSD da 256 GB è in sconto al prezzo di 409,20 euro invece di 529,00 euro. Infine quella con CPU Intel Core i3-8109U, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB è disponibile al prezzo di 327,20 euro invece di 449,00 euro.

Chiude la carrellata del marchio il modello Beelink SER con AMD Ryzen 3 3200U, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB al prezzo di 319,20 euro invece di 399,00 euro.

Passiamo al design con profilo arrotondato di Aerofara Aero 3 che nel suo case compatto nasconde CPU Intel Core i5-8279U, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB. È in vendita al prezzo di 449,10 euro invece di 499,00 euro.

Il più economico della carrellata è SNUNMU AK3 con CPU Intel Celeron N3350, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Può essere tuo al prezzo di 130,89 euro invece di 219,90 euro.

Chiudiamo con il marchio leader nel mercato PC: la versione ricondizionata di Lenovo ThinkCentre M93p con CPU Intel Core i5, 8 GB di RAM e SSD da 240 GB. È venduto con un anno di garanzia al prezzo di 175,00 euro invece di 229,00 euro.

Se desideri sfogliare tutte le Offerte di Primavera proposte da Amazon non devi far altro che visitare la sezione dedicata e scoprire quelle che fanno per te, navigando tra le migliaia di occasioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.