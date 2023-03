Monitor HP a 89€: magia delle Offerte di Primavera

Adatto alla produttività, allo studio e all’intrattenimento, HP V22e è un monitor da 21,5 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel, 16:9) protagonista oggi delle Offerte di Primavera su Amazon con uno sconto del 42% rispetto al listino che ne abbatte il prezzo fino a soli 89,99 euro. Un’ottima occasione per mettere sulla scrivania un pannello adatto a qualsiasi impiego, anche per il gaming e lo streaming dei contenuti multimediali.

HP V22e: il monitor a prezzo stracciato su Amazon

Tra le sue caratteristiche segnaliamo le porte HDMI e VGA presenti sul retro, il supporto alla modalità Low Blue Light per non affaticare gli occhi, la compatibilità con lo standard VESA 100×100 che permette di montarlo alla parete, il tempo di risposta pari a 5 ms e la frequenza di aggiornamento che si attesta a 60 Hz. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella descrizione completa.

Chi è alla ricerca di un monitor economico, ma di un brand affidabile e leader del mercato, può puntare con decisione su HP V22e, oggi in vendita su Amazon al prezzo finale di soli 89,99 euro, grazie allo sconto del 42% applicato in automatico. La disponibilità è immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno.

Ricordiamo in conclusione che l’evento dedicato alle Offerte di Primavera si concluderà alle ore 23:59 di domani, mercoledì 29 marzo. Fino ad allora, su queste pagine segnaleremo gli sconti più interessanti tra quelli scovati all’interno delle sezioni Informatica ed Elettronica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.