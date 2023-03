Tapo C200: il prezzo crolla con le Offerte di Primavera

L’articolo più venduto nella categoria Videocamere domestiche, il modello TP-Link Tapo C200 per la sorveglianza degli ambienti interni, è protagonista oggi di un doppio sconto in occasione delle Offerte di Primavera: lo puoi acquistare a prezzo fortemente ridotto semplicemente attivando il coupon dedicato. Passiamo in rassegna le sue specifiche e funzionalità principali.

Doppio sconto su Tapo C200 con le Offerte di Primavera

Tra le sue caratteristiche citiamo la possibilità di effettuare riprese a risoluzione Full HD e la testa in grato di ruotare di 360 gradi, con ottica che offre un angolo di visione pari a 114 gradi. Incluso inoltre uno slot microSD che supporta schede fino a 128 GB per il salvataggio delle registrazioni. Il dispositivo può inoltre inviare in tempo reale una notifica sullo smartphone (l’app è gratuita) in caso di anomalie o movimenti rilevati. A questo si aggiungono la visione notturna, la comunicazione audio bidirezionale e la modalità Privacy. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Grazie alla promozione di oggi che unisce uno sconto applicato in automatico e un coupon da attivare, puoi acquistare TP-Link Tapo C200 al prezzo finale di soli 24,99 euro invece di 39,99 euro, approfittando dunque di uno sconto totale di 15 euro sul listino.

L’evento di Amazon dedicato alle Offerte di Primavera si concluderà questa sera alle ore 23:59. Fino ad allora, su queste pagine, continueremo a segnalare le migliori occasioni da cogliere tra quelle scovate nelle categorie Informatica, Elettronica e Videogiochi.

