Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker: -33% su Amazon

Se cerchi un altoparlante BT da portare sempre con te, Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker è la scelta giusta, soprattutto oggi che si trova in sconto del 33% grazie alle Offerte di Primavera su Amazon. Piccolo e compatto, ma con certificazione IP67 per la resistenza all’acqua e alla polvere, integra una batteria da 2.000 mAh con durata fino a 10 ore.

Offerte di Primavera: l’altoparlante Bluetooth di Xiaomi

Tra le sue caratteristiche è da segnalare il supporto alla tecnologia di interconnessione stereo che consente di abbinarne due e sfruttarli in accoppiata. La potenza del comparto audio è pari a 25 W, più che sufficienti per l’ascolto della musica, anche all’aperto. La connettività avviene attraverso lo standard Bluetooth 5.0. Le dimensioni sono pari a 86x86x45 millimetri, il peso si attesta a soli 185 grammi. Nella confezione sono inclusi un il manuale utente e il cavo di ricarica USB-C. Altri dettagli nella scheda del prodotto.

Oggi, grazie allo sconto del 33% sul listino applicato in automatico, hai la possibilità di acquistare l’altoparlante Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker al prezzo finale di soli 19,99 euro con disponibilità immediata e spedizione gratuita con consegna in un solo giorno per gli abbonati Prime.

L’evento di Amazon dedicato alle Offerte di Primavera è agli sgoccioli: rimangono poche ore per approfittare delle promozioni che si concluderanno alle 23:59. Qui continueremo fino ad allora a segnaleremo le migliori occasioni trovate nelle categorie Informatica, Elettronica e Videogiochi.