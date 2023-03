Offerte di Primavera su Amazon: come farsi trovare pronti

Prenderà il via nelle prossime ore il primo grande evento dell’anno dedicato allo shopping su Amazon: le Offerte di Primavera. Oltre due giorni ricchi di promozioni e sconti, dei quali approfittare per acquistare migliaia di prodotti a prezzo ridotto. Il primo consiglio utile per farsi trovare pronti è visitare la pagina dedicata.

Quando, dove e come: le Offerte di Primavera su Amazon

Anzitutto, quando si inizia? La partenza è fissata per le ore 18:00 di lunedì 27 marzo, mentre la conclusione alle ore 23:59 di mercoledì 29 marzo, dunque a ridosso della mezzanotte. Ancora una volta, l’e-commerce ha scelto il simpatico yeti solitario (già visto al Black Friday) come mascotte e testimonial dell’appuntamento.

Chi desidera farsi trovare pronto per le Offerte di Primavera può controllare di aver scaricato e aggiornato l’applicazione mobile dello store attraverso cui effettuare gli acquisti da smartphone e tablet. Può inoltre tornare utile impostare gli avvisi sulle riduzioni di prezzo e creare una lista dei desideri, così da avere a portata di mano gli articoli che si intende comprare, approfittando degli sconti attivati durante l’evento.

Le promozioni interesseranno tutte le categorie, incluse quelle relative a Informatica (fino a -45% su accessori selezionati) ed Elettronica (fino a -45% su smartphone e -50% su smartwatch).

L’evento dedicato allo shopping di primavera non è la sola mano tesa da Amazon ai suoi utenti e clienti. Ci sono altre due occasioni da cogliere, che segnaliamo qui a beneficio di tutti coloro che desiderano farlo. La prima riguarda lo streaming di Music Unlimited, gratis per tre mesi senza interruzioni pubblicitarie né limitazioni in termini di funzionalità. L’altra, invece, gli eBook e le riviste del servizio Kindle Unlimited, accessibile a costo zero per due mesi.

