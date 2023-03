ASUS Vivobook 15, l'affare nelle Offerte di Primavera

Tra le migliori occasioni proposte dalle Offerte di Primavera su Amazon a chi desidera acquistare un notebook, spicca lo sconto di 300 euro sul modello ASUS Vivobook 15. Si tratta di un portatile con sistema operativo Windows 11 e caratteristiche adatte alla produttività così come allo studio, alla navigazione e all’intrattenimento multimediale. Passiamo in rassegna i suoi punti di forza.

Offerte di Primavera e notebook: l’affare ASUS Vivobook 15

L’intera esperienza ruota attorno al display OLED da 15,6 pollici con panello di alta qualità e risoluzione Full HD. Sotto la scocca trova posto invece il potente processore Intel Core i7-1165G7 con GPU integrata, affiancato da 8 GB di RAM e da una SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati. Completano la dotazione delle specifiche tecniche la webcam con microfono, gli altoparlanti, la tastiera retroilluminata, le porte USB 2.0 e 3.2 Type-A, USB-C, il lettore microSD, l’uscita video HDMI 1.4a e il jack audio. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il notebook ASUS Vivobook 15 nella configurazione appena descritta al prezzo finale di 699 euro in sconto di 300 euro rispetto al listino, con disponibilità immediata, spedizione gratuita e consegna a domicilio garantita in un solo giorno.

L’evento di Amazon per le Offerte di Primavera si concluderà questa sera, alle ore 23:59. Rimane dunque poco tempo per approfittare delle occasioni proposte dall’e-commerce: su queste pagine segnaleremo quelle migliori scovate nelle categorie Informatica, Elettronica e Videogiochi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.