Offerte di Primavera: -33% sul giradischi House of Marley

Progettato in ogni suo minimo dettaglio per garantire un’esperienza di livello assoluto a chi ama la musica in vinile, il giradischi Stir It Up di House of Marley è proposto oggi in forte sconto su Amazon in occasione dell’evento Offerte di Primavera: la riduzione di prezzo tocca il 33%. Vediamo quali sono i suoi punti di forza.

Stir It Up: il giradischi House Of Marley a -33%

Integra la testina MM Audio-Technica (sostituibile all’occorrenza) con braccio in metallo e piatto il lega di alluminio. La base è realizzata in materiali sostenibili come il bambù, il tessuto e il silicone riciclato. Può riprodurre qualsiasi disco a 33 o 45 giri. Il sistema è dotato di trasmissione a cinghia con autostart/stop e supporta la registrazione via USB sui computer. Ulteriori informazioni sono consultabili nella scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di acquistare il giradischi Stir It Up di House of Marley al prezzo finale di soli 119,99 euro invece di 179,00 euro come da listino, grazie allo sconto del 33% applicato in automatico da Amazon.

L’evento Offerte di Primavera organizzato dall’e-commerce è al rush finale: terminerà alle 23:59 di oggi. Fino ad allora proporremo altre occasioni da cogliere al volo, in particolare quelle scovate nelle categorie Informatica ed Elettronica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.