Offerte di primavera per MacX DVD, il "coltellino svizzero" per DVD

Il DVD è il più recente formato di supporto fisico per quanto concerne contenuti audiovisivi.

Chi lavora abitualmente con questo tipo di prodotto, sa bene come sia difficile esportare file o lavorare i filmati presenti su questi dischi. Seppur avanzati poi, così come tutti i supporti fisici, anche i DVD possono essere soggetti a graffi e altri danni fisici.

Avere uno strumento in grado di gestire al meglio quanto presente sui supporti è essenziale, sia per videomaker professionisti sia per i più semplici amatori. In questo contesto, un prodotto come MacX DVD è considerabile come un vero e proprio “coltellino svizzero” per DVD in ambiente Mac.

Che si tratti di rippare DVD fatti in casa o di agire su prodotti professionali, questo strumento offre tutto ciò che serve per ottenere i migliori risultati possibili.

MacX DVD: tutto ciò che ti serve per gestire al meglio i DVD (con il 40% di sconto)

MacX DVD è un prodotto molto duttile, capace di lavorare indifferentemente sui supporti più vecchi così come sui DVD di ultima generazione. Che si tratti di lavorare con immagini ISO o qualunque altro tipo di file riconducibile a tali supporti (dagli MP4 ai MOV, dai MPEG4 agli AVI), il software si dimostra all’altezza della situazione.

Grazie all’esperienza degli sviluppatori, il programma può vantare 350 profili preimpostati per semplificare i backup da DVD, trasferendo i dati presenti su disco in pratici file che possono poi essere fruiti su qualunque tipo di dispositivo elettronico.

La funzione par la clonazione DVD 1:1, la possibilità di esportare il contenuto in MPEG2 o in file MKV (incluso l’export dei file dei sottotitoli) sono altri vantaggi che rendono MacX DVD un software apprezzato dai professionisti dell’ambito audio-video.

Per chi fa parte della vasta fetta d’utenza che ha a che fare abitualmente con i DVD poi, vi sono delle buone notizie. Utilizzando il codice sconto 22LA MIA PRIMAVERA infatti, è possibile ottenere il 40% di sconto rispetto al prezzo di listino di MacX DVD.

Un’opportunità imperdibile per assicurarsi lo strumento definitivo per la gestione di questi supporti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.