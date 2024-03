Offerte di Primavera: giù il prezzo delle piante grasse LEGO

Si tratta di un’offerta su un numero di unità limitate: il set LEGO dedicato alle piante grasse oggi è in sconto su Amazon. Il consiglio per gli interessati è di approfittarne subito, prima di un quasi inevitabile sold out. Non cercare oltre, questa è una delle migliori occasioni a mattoncini di oggi tra le offerte della Festa delle Offerte di Primavera.

Le piante grasse di LEGO sono in offerta

Include un totale di 771 pezzi da assemblare, componendo a piacimento il risultato finale oppure esponendo ognuna delle nove piantine separatamente. Hanno forme, trame e colori diversi, in modo da poter catturare l’aspetto e la bellezza delle vere piante grasse, ma senza necessità di manutenzione. Le dimensioni del modello sono 13 centimetri di altezza, 17 centimetri di larghezza e 17 centimetri di profondità. Include tre distinti libretti di istruzioni, così da poterlo condividere con familiari e amici. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata alla scheda del prodotto.

Trova gli elementi LEGO riutilizzati: nascosti all’interno del set ci sono elementi LEGO ispirati da altri set. Prova a cercarli tutti

In questo momento puoi comprare il set LEGO dedicato alle piante grasse (l’articolo #10309 della serie Icons, collezione botanica) al prezzo finale di 45 euro. È venduto e spedito da Amazon, che applica lo sconto in automatico e garantisce la consegna a costo zero entro un giorno.

L’evento dedicato alla Festa delle Offerte di Primavera è attivo solo fino a lunedì 25 marzo. Non perdere l’occasione di partecipare: visita la pagina amazon.it/springdealdays per trovare le occasioni migliori da cogliere al volo.