Metal Gear Solid Master Collection per PS5 al MINIMO STORICO

Tre capolavori della storia videoludica, al loro prezzo minimo storico. In questo momento, Amazon propone la versione PS5 di Metal Gear Solid Master Collection: Vol. 1 con un forte sconto. È un’occasione imperdibile per chi, magari per ragioni anagrafiche, non ha mai potuto giocare alle prime uscite della serie, così come per ché vuol rivivere ora quelle avventure incredibili che hanno segnato per sempre l’evoluzione del mondo gaming, contribuendo in modo significativo a definire il genere a metà strada tra l’action e lo stealth, con la narrazione caratterizzata da un’impronta fortemente cinematografica.

Metal Gear Solid Master Collection: Vol. 1

Le centinaia di recensioni pubblicate da chi ha già avuto modo di provare la raccolta, la promuovono con un voto medio molto alto, pari a 4,7/5 stelle. Il contenuto bonus è rappresentato da un libro di sceneggiature che contiene i testi in-game e da un libro Master con i dettagli sulla storia e sui personaggi. Come si legge nella descrizione completa, i titoli inclusi sono i seguenti, nati dalla collaborazione tra il genio di Hideo Kojima e Konami.

Metal Gear Solid;

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty;

Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

In questo momento puoi acquistare Metal Gear Solid Master Collection: Vol. 1 per PS5 al prezzo finale di soli 45,97 euro invece di 59,99 euro come dal listino. Lo sconto del 23% è applicato in automatico. Segnaliamo che anche la versione per Switch è in offerta a -17%.

Si tratta ovviamente della copia fisica con il gioco su disco, da collezionare. È venduta e spedita direttamente da Amazon con la consegna gratuita a domicilio prevista già entro domani se effettui subito l’ordine. Sei pronto a rivivere i momenti migliori di una serie leggendaria?