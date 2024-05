HITMAN World of Assassination PS5: rileva il tuo lato OSCURO

Se c’è una cosa che HITMAN World of Assassination per PS5 sa fare meglio di ogni altro gioco, è portarti in un viaggio mozzafiato attraverso il mondo dell’omicidio professionale. Preparati ad essere catapultato in più di 20 località di tutto il globo, da New York a Tokyo, da Parigi a Dubai. Ogni luogo è una tela bianca per il tuo genio assassino, un palcoscenico dove la tua bravura e la tua astuzia possono brillare. Inoltre oggi, grazie a uno sconto del 12% su Amazon, questo titolo può essere tuo al prezzo speciale di soli 44,90 euro, anziché 50,99 euro.

HITMAN World of Assassination PS5: difficile resistergli con questo prezzo

Non pensare nemmeno per un istante che questo sia un gioco per cuori deboli. HITMAN World of Assassination è un’esperienza che mette alla prova la tua creatività, la tua abilità e il tuo sangue freddo. Se vuoi sopravvivere, devi pensare in grande, agire in fretta e, soprattutto, non esitare mai. Ogni missione è una sfida, un enigma da risolvere, e solo il più astuto sopravviverà.

Vuoi infiltrarti silenziosamente, passando inosservato tra le ombre? Nessun problema. Preferisci un approccio più diretto, lasciando una scia di morte dietro di te? Anche questo è possibile. HITMAN World of Assassination ti offre più modi di giocare di quanti tu possa immaginare, e solo tu decidi il tuo destino.

Ogni personaggio che incontri ha la propria storia, il proprio motivo per essere lì. E mentre ti immergi sempre più nella trama, scoprirai che il confine tra realtà e finzione diventa sempre più sfumato. E tu, nel bel mezzo di tutto questo, sei il fulcro, l’agente segreto che può cambiare il corso della storia con una sola mossa.

