Giochi Xbox in streaming anche su Fire TV Cube

Dall’inizio di luglio è possibile installare l’app Xbox su Fire TV Stick 4K e Fire TV Stick 4K Max di seconda generazione. Microsoft ha annunciato ieri sera che l’accesso al suo servizio di cloud gaming è possibile anche con Fire TV Cube (terza generazione) e Fire TV Stick 4K (prima generazione).

Microsoft ha recentemente annunciato tre nuove Xbox, ma l’accesso a molti titoli del suo vasto catalogo (che ora include anche quelli di Activision Blizzard) è possibile anche senza acquistare una console, grazie al servizio Xbox Cloud Gaming.

Nell’elenco dei dispositivi compatibili ci sono PC con almeno Windows 10, Mac con almeno macOS 14.1.2, smartphone Android, iPhone, iPad, smart TV di Samsung e Meta Quest 2/3/Pro. All’inizio di luglio è stato aggiunto il supporto per Fire TV Stick 4K e Fire TV Stick 4K Max di seconda generazione.

Qualcuno ipotizzava che solo questi due modelli hanno la potenza di calcolo necessaria. Invece Microsoft ha annunciato altri due dispositivi compatibili: Fire TV Stick 4K Max (prima generazione) e Fire TV Cube (terza generazione).

More Fire TVs are getting in on the fun

Grab your controller, Game Pass Ultimate, and download the Xbox app on your Fire TV to get started: https://t.co/tIFIEfKdIw pic.twitter.com/ZYF65AjNTq

— Xbox (@Xbox) August 26, 2024