Nuove Xbox in preordine e Adaptive Joystick

Durante il Gamescom 2024 è stato annunciato l’avvio dei preordini per le tre nuove Xbox annunciate nel mese di giugno. L’arrivo sul mercato italiano è previsto il 15 ottobre, quindi prima delle festività natalizie. Microsoft ha inoltre presentato il nuovo Adaptive Joystick progettato per i giocatori con disabilità. NVIDIA consente invece di collegare l’account Xbox al servizio GeForce NOW.

Nuove Xbox Series X/S in preordine

In tutto il mondo, quindi anche in Italia, è possibile preordinare le tre nuove console. La Xbox Series X edizione speciale Galaxy Black ha un design che ricorda le galassie e integra un SSD da 2 TB. Il prezzo è 649,99 euro. La Xbox Series X edizione digitale (colore bianco) non ha l’unità ottica e integra un SSD da 1 TB. Il prezzo è 499,99 euro. Infine, la Xbox Series S (colore bianco) ha un SSD da 1 TB. Il prezzo è 349,99 euro.

Gli utenti che effettueranno il preordine sul sito ufficiale riceveranno le console entro il 15 ottobre. Questa è anche la data di inizio delle vendite senza preordine. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare i resi entro 60 giorni dall’acquisto.

Una delle console potrebbe essere un ottimo regalo di Natale. Il 25 ottobre è previsto il lancio di Call of Duty: Black Ops 6 (per gli abbonati Xbox Games Pass), il secondo della serie dopo l’acquisizione di Activision da parte di Microsoft (il primo è stato Call of Duty: Modern Warfare III).

Xbox Adaptive Joystick

Xbox Adaptive Joystick è un controller con filo progettato per utenti con disabilità. Ha quattro pulsanti (X1, X2, X3 e X4), un thumbstick e due pulsanti che simulano bumper e trigger (X5 e X6). Tutti i pulsanti sono personalizzabili. Può essere utilizzato con una mano, con parti del corpo diversi dalle mani o montato su un tavolo.

La parte superiore del thumbstick può essere sostituita. Microsoft fornisce sei alternative che possono essere stampate in 3D. Il controller sarà disponibile all’inizio del 2025. Il prezzo è 29,99 dollari.

Account Xbox per GeForce NOW

A partire da oggi è possibile collegare l’account Xbox al servizio GeForce NOW per sfruttare l’accesso automatico a tutti i giochi disponibili. NVIDIA consentiva già di portare i giochi Xbox Game Pass e Microsoft Store nella libreria GeForce NOW. L’integrazione è una conseguenza dell’accordo decennale sottoscritto a fine febbraio 2023.