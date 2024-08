Xbox Series X bianca 1TB: preordine a prezzo SHOCK, errore Amazon?

Non sappiamo se si tratti di un errore di prezzo o di una grandissima promozione, sta di fatto che su Amazon puoi prenotare la nuova Xbox Series X bianca da 1TB completamente digitale a soli 349,98 euro invece di 499,98. Un risparmio del 30% rispetto al prezzo ufficiale, con prenotazione al prezzo minimo garantito e consegna a ottobre, mese di lancio.

Xbox Series X 1TB: nuovo colore, nuova filosofia, stessa potenza

La nuova Xbox Series X da 1TB nella elegante versione bianca “Robot White” mantiene la stessa grande potenza della console originale nera, con 12 teraflop di potenza grafica, tecnologia DirectX Raytracing e supporto 4K fino ai 120 fps.

L’unità SSD interna è da 1TB per tempi di caricamento ultraveloci, mentre la tecnologia Quick Resume ti permette di passare rapidamente da un gioco all’altro senza interruzioni. In questo caso, però, è assente il lettore disco, per una console completamente digitale pensata per sfruttare al meglio l’abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, che si prepara ad accogliere grandi uscite come Call of Duty Black Ops 6 e Indiana Jones e l’Antico Cerchio.

La confezione include un controller wireless, un cavo HDMI Ultra High Speed e un cavo di alimentazione. La consegna è prevista a ottobre: prima che il prezzo venga corretto, dunque, approfittane. Prenota Xbox Series X bianca da 1TB a soli 349,98 euro invece di 499,98.