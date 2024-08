Dolphin riceve Flatpak ufficiale per Linux e Steam Deck

Buone notizie per tutti gli utenti appassionati di emulazione e i gamer di tutto il mondo. L’emulatore per GameCube e Wii, Dolphin, riceverà finalmente un pacchetto ufficiale per Linux Desktop e Steam Deck. Ciò avverrà grazie a Flatpak e sarà disponibile tramite Flathub. In realtà, un sistema simile è già disponibile. Tuttavia, non è mai stato ufficiale, ma realizzato dalla community di Linux. Adesso non sarà più necessario utilizzare sistemi di terze parti. Recentemente, uno degli sviluppatori di Dolphin ha pubblicato un post su GitHub che spiega come rendere il pacchetto Flathub ufficiale.

Qualche settimana fa, lo sviluppatore “OatmealDome” aveva spiegato che: “negli ultimi 8 anni, il progetto Dolphin ha scelto di non creare build ufficiali per Linux, optando invece per relegare tale compito alle distribuzioni. Tuttavia, con l’ascesa di Steam Deck, abbiamo osservato una significativa richiesta da parte degli utenti per una versione Flatpak ufficiale di Dolphin. Poiché questo Flatpak non ufficiale è già utilizzato da molte persone, pensiamo che collaborare con voi e rendere ufficiale questo Flatpak sarebbe il modo migliore per affrontare la questione”.

Dolphin: Flatpak ufficiale renderà più sicuro il sistema per gli utenti

Il lavoro verso tale obiettivo è già in corso e sta procedendo molto bene. Il progetto Dolphin si sta infatti preparando, apportando modifiche al codice. Inoltre, il repository GitHub per il pacchetto su Flathub è stato già trasferito sotto il loro controllo. Quindi, presto la pagina su Flathub dovrebbe essere aggiornata per indicare che tale modifica è ormai ufficiale. Ciò è importante per la community dei gamer, poiché gli utenti sapranno di scaricare un sistema sicuro e supportato dagli sviluppatori originali. È inoltre bello vedere che la Steam Deck continua ad avere un impatto positivo per gli utenti Linux ovunque. Valve ha chiaramente preso la decisione giusta nel supportare l’installazione delle app tramite Flatpak/Flathub.