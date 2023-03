Offerte di Primavera: sconto 240€ per il Mini PC gaming AMR5

Si chiama ACEMAGICIAN AMR5 e non è il solito Mini PC: progettato per il gaming, può contare su tre modalità di funzionamento (Eco Mode, Auto Mode e Performance Mode), su un design aggressivo e su una notevole potenza di calcolo erogata dal comparto hardware. Oggi, in concomitanza con l’avvio delle Offerte di Primavera su Amazon, è proposto dall’e-commerce con una doppia riduzione di prezzo di cui approfittare attivando il coupon dedicato: lo sconto complessivo tocca i 240 euro.

Mini PC per il gaming: l’affare di oggi è AMR5

Diamo subito uno sguardo alle specifiche tecniche integrate, iniziando dal sistema operativo preinstallato: è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione puntuale di tutti gli aggiornamenti. Sotto la scocca si nascondono il processore AMD Ryzen 5 5600U, la GPU AMD Radeon RX Vega 7, 32 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 64 GB), unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi, Bluetooth, quattro porte USB 3.0, una Type-C (con output video) in aggiunta alle uscite HDMI e DisplayPort per la connessione simultanea a tre monitor con risoluzione massima 4K, slot Ethernet e jack audio. L’elenco completo delle caratteristiche è consultabile nella scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di acquistare ACEMAGICIAN AMR5 al prezzo finale di soli 549 euro invece di 699 euro come da listino, con uno sconto totale di 240 euro. Un’ottima occasione di cui approfittare, con disponibilità immediata e spedizione gratuita, per mettere sulla propria scrivani un Mini PC di fascia alta pronto per il gaming più spinto.

L'evento si concluderà alle 23:59 di mercoledì 29 marzo.

