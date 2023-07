5 offerte del Prime Day per gli amanti del design

Non di sola tecnologia vive il Prime Day su Amazon: qui segnaliamo cinque offerte relative al design, ricolte a chi desidera abbellire la propria casa o fare un regalo che risulterà di certo gradito a chi lo riceverà. Senza perdere tempo, passiamole subito in rassegna.

Il design protagonista nel Prime Day su Amazon

Partiamo da Alessi Juicy Salif, lo spremiagrumi dalla forma rivoluzionaria che consente di posizionare il bicchiere direttamente sotto la struttura dove cola il liquido, è in sconto del 35%. Al prezzo di 42,99 euro lo puoi mettere in cucina.

L’edizione Pro della lampada Zafferano Poldina in edizione limitata nera è in offerta a -35%. Con luce LED e corpo in alluminio, supporta la ricarica wireless della batteria interna. Oggi la paghi solo 94,99 euro.

Restando in tema di lampade, c’è anche la Artemide Eclisse disegnata da Vico Magistretti in sconto del 21%. Il suo look vintage è inconfondibile. Può essere tua a 119,99 euro.

Completa il trittico il modello Atollo di Oluce, in offerta a -20% nella colorazione Nero. Una lampada da tavolo a luce diretta in alluminio con dimmer universale, vincitrice del Compasso d’Oro nel 1979. La promozione la rende disponibile a 429,99 euro.

Passando ai complementi di arredo per concludere la carrellata, il contenitore componibile Smile di Kartell progettato da Anna Castelli Ferrieri si trova in sconto del -16%. Per l’occasione costa 97,99 euro.

Le offerte proposte durante il Prime Day di Amazon sono migliaia: l’accesso è riservato in esclusiva ai clienti Prime, mentre i non abbonati possono iniziare subito il tuo mese di prova gratuito per partecipare e usufruire di tutti gli i benefici della sottoscrizione, senza alcuna spesa.

