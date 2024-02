Offerte speciali: piani Norton Antivirus scontati per il primo anno

Siamo tutti diventati consumatori voraci di Internet. Tra social media, contenuti streaming, ricerche per lavoro o per studio oppure soltanto per curiosità, miliardi di persone al giorno sono online con i propri dispositivi.

Siccome questo trend tende a crescere sempre di più, di conseguenza le minacce informatiche aumentano giorno dopo giorno. Malware, virus, ransomware, phishing e altro minacciano costantemente i nostri device e i nostri dati privati.

Per questo motivo, è fondamentale che ognuno di noi provveda a proteggere la propria privacy e dispositivi con sistemi di sicurezza elevati.

La società Norton, specializzata nella sicurezza informatica fin dall’alba dei primi PC, offre dei pacchetti di protezione a misura di utente.

Il bello è che attualmente questi pacchetti sono tutti scontati, in modo da incentivare i più distratti a munirsi di un sistema di protezione efficace contro le minacce informatiche. Continua a leggere per conoscere i dettagli.

Norton Antivirus: tutti i pacchetti scontati in offerta

Iniziamo dal pacchetto base: Norton Antivirus Plus. Grazie allo sconto del 42%, per il primo anno costa soltanto €19,99. Oltre alla protezione in tempo reale contro virus, malware e ransomware, sono inclusi anche 2 GB di spazio cloud per il backup dei dati.

Subito dopo troviamo il pacchetto Norton 360 Standard, che costa €29,99 per il primo anno anziché €74,99 (sconto del 60%). Comprende una VPN privata e 10 GB di backup cloud.

Salendo di livello, troviamo il pacchetto Norton 360 Deluxe a soli €34,99 per il primo anno. Puoi utilizzarlo contemporaneamente su massimo 5 dispositivi, c’è il monitoraggio del Dark Web e la protezione per i minori, oltre a 50 GB di spazio cloud.

Infine, il pacchetto più completo: Norton 360 Premium. Puoi proteggere con un solo abbonamento fino a 10 dispositivi. Costo per il primo anno? Soltanto €44,99. Contiene tutte le funzionalità del pacchetto precedente, ma i GB di spazio cloud sono 75.

Adesso non ti resta altro che cliccare sul bottone qui sotto, scegliere il pacchetto più adatto alle tue esigenze e abbonarti!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.