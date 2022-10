Offerte di Xiaomi e POCO per gli abbonati Prime

In occasione degli Amazon Prime Days (11-12 ottobre), Xiaomi e POCO permettono di acquistare i loro dispositivi a prezzi molto interessanti. Gli abbonati al servizio Prime (4,99 euro/mese o 49,90 euro/anno) troveranno soprattutto smartphone, ma anche smart TV, smartwatch e auricolari. È necessario fare in fretta perché gli sconti sono molti appetibili e le richieste sono numerose.

Offerte esclusive ed imperdibili

Il successo del produttore cinese deriva principalmente dall’ottimo rapporto qualità/prezzo dei suoi smartphone. Grazie agli Amazon Prime Days è possibile ottenere un risparmio importante per alcuni modelli. Il recente Xiaomi 12 con schermo da 6,28 pollici, processore Snapdragon 8 Gen 1, 8 GB di RAM e 128 GB di storage può essere acquistato a 649,90 euro (invece di 799,90 euro).

Sullo store è possibile trovare anche lo Xiaomi 12 Lite 5G al prezzo di 399,90 euro (invece di 499,90 euro) e lo Xiaomi 11T Pro 5G al prezzo di 399,90 euro (invece di 649,90 euro).

Non mancano ovviamente i famosi smartphone della serie Redmi Note. Il Redmi Note 11 è in vendita a 159,90 euro (invece di 229,90 euro). Il Redmi Note 11S può essere acquistato a 199,90 euro (invece di 279,90 euro). Ottimo sconto per il Redmi Note 11 Pro 5G: solo 299,90 euro (invece di 379,90 euro).

Per quanto riguarda i modelli a marchio POCO ci sono: POCO M4 Pro a 179,90 euro (invece di 229,90 euro), POCO X4 Pro 5G a 249,90 euro (invece di 299,90 euro) e POCO X4 GT 5G a 299,90 euro (invece di 379,90 euro).

Tra gli auricolari ci sono Xiaomi Buds 3 (94,99 euro, invece di 129,99 euro) e Xiaomi Buds 3T Pro (127,99 euro, invece di 169,99 euro). Non poteva mancare il popolare Xiaomi Smart Band 7 (47,90 euro, invece di 59,99 euro). In offerta anche gli smartwatch Xiaomi Watch S1 (199,99 euro, invece di 249,99 euro) e Watch S1 Active (159,99 euro, invece di 199,99 euro).