Xiaomi Poco X4 GT 5G con le Offerte Esclusive Prime batte tutti sul prezzo

Vuoi risparmiare acquistando uno smartphone Android di qualità a un prezzo super basso rispetto a quello che offre? Allora approfitta subito di questa promozione legata alle Offerte Esclusive Prime di Amazon. Metti nel carrello l’eccezionale Xiaomi Poco X4 GT 5G a soli 299,90 euro, invece di 379,90 euro.

Avrai un dispositivo con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Inoltre, potrai anche decidere di pagarlo in comode rate a tasso zero grazie a Cofidis. Attiva questo mini finanziamento direttamente al check out, prima di confermare l’ordine.

Xiaomi Poco X4 GT 5G: prezzo imbattibile con Amazon

Grazie a questa due giorni di follia con le Offerte Esclusive Prime acquisti lo Xiaomi Poco X4 GT 5G a soli 299,90 euro, invece di 379,90 euro. Un’occasione davvero interessante che trovi solo su Amazon, il colosso dello shopping online. Pagalo a rate tasso zero grazie a Cofidis direttamente al check out.

Grazie al processore MediaTek Dimensity 8100 avrai prestazioni da urlo. Inoltre, potrai goderti il suo utilizzo lungo tutta la giornata grazie al consumo energetico efficiente, ma senza rinunciare alle sue migliori funzionalità come il 5G.

Guarda i contenuti da un display eccezionale che offre colori incredibili in 6,6 pollici di schermo dalle cornici sottilissime. Potrai anche riprendere video in 4K e ogni scatto sarà un’opera d’arte grazie a Xiaomi Poco X4 GT 5G. Mettilo subito nel carrello a soli 299,90 euro, invece di 379,90 euro.

Ti ricordiamo che per accedere a queste Offerte Esclusive devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.