Offerte Esclusive Prime: Xiaomi F2, TV 4K in forte sconto

Con l’avvicinarsi dello switch definitivo al nuovo digitale terrestre, scegliere una TV 4K può rivelarsi una scelta giusta e lungimirante. Meglio ancora farlo risparmiando, come permesso oggi dallo sconto di 100 euro sul prezzo di listino di Xiaomi F2, grazie alle Offerte Esclusive Prime di Amazon.

Xiaomi 2 (TV 4K) tra le Offerte Esclusive Prime

Con piattaforma Fire TV integrata e assistente Alexa, è pronta per lo streaming da piattaforme come Netflix, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Infinity, RaiPlay e molte altre. Sono presenti quattro connettori HDMI 2.1 e il telecomando garantisce il supporto ai comandi vocali. Ecco le tre diagonali proposte.

Ottima per il gaming quando connessa a una console, ha in dotazione la compatibilità con la tecnologia HDR10 per una qualità di visione senza compromessi. Nulla è stato lasciato al caso nemmeno in termini di design, con cornici ultrasottili e un profilo elegante.

Per approfittare degli sconti proposti durante l’evento Offerte Esclusive Prime è necessario disporre di un abbonamento Prime. Se ancora non lo si possiede è possibile attivarlo subito grazie ai 30 giorni di prova gratuita che includono l’accesso allo streaming da Amazon Prime.

