Office Home & Student: sconto 40% al Prime Day

In molti preferiscono acquistare una licenza perpetua dei software, valida per sempre e senza alcuna limitazione, anziché dover di continuo far fronte al rinnovo mensile o annuale di un abbonamento. A loro tende oggi una mano l’e-commerce di Amazon, che in occasione dell’evento Prime Day 2022 propone il pacchetto Office 2021 Home & Student con uno sconto del 40% sul prezzo di listino.

Office senza abbonamento: l’occasione al Prime Day

Include i software Word, Excel, PowerPoint e OneNote nelle loro versioni classiche e complete, installabili su un computer con sistema operativo Windows oppure macOS. Per l’utilizzo non è richiesta alcuna connessione Internet. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

La versione Home & Student di Office 2021 include inoltre 60 giorni di supporto tecnico senza costi aggiuntivi. È l’opzione ideale per la produttività o per lo studio se si desidera non dover fare i conti con il rinnovo di un abbonamento. Grazie allo sconto proposto su Amazon in questo ultimo scorcio di Prime Day 2022 può essere acquistato al prezzo finale di 89,99 euro invece di 149,00 euro come da listino. Il codice necessario per l’attivazione è consegnato via posta.

