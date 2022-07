Anycubic Mega X: stampante 3D in sconto al Prime Day

Tra le offerte lampo di quest’ultimo scorcio di Prime Day 2022 c’è anche quella che propone Anycubic Mega X al prezzo minimo storico. La stampante 3D è semplice da utilizzare, robusta e adatta a chi desidera mettere un piede in questo affascinante mondo.

Prime Day e stampanti 3D: l’affare Anycubic Mega X

Con il suo piano riscaldato e la struttura in metallo garantisce una qualità elevata del risultato finale. È compatibile con i filamenti PLA, ABS e TPU. Tra le altre caratteristiche citiamo il volume di stampa elevato, fino a 300x300x305 millimetri. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Oggi c’è la possibilità di acquistare Anycubic Mega X al prezzo minimo storico di 216 euro invece di 329 euro come da listino, con uno sconto del 35% proposto in occasione del Prime Day 2022. La disponibilità della stampante 3D è immediata, con spedizione gratuita a domicilio. Come già scritto, si tratta di un’offerta lampo: rimarrà disponibile solo per poche ore e fino all’esaurimento delle unità in promozione. Il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo per non lasciarsi sfuggire l’affare.

