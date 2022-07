Switch HDMI 4K (3in-1out) in sconto al Prime Day

Quando mancano ormai poche ore al termine del Prime Day 2022 segnaliamo un’offerta pensata per chi si trova a gestire molti apparecchi collegati a televisore, monitor o proiettore: si tratta di uno switch HDMI 4K, proposto su Amazon con il 23% di sconto sul prezzo di listino.

Prime Day 2022: uno switch HDMI 4K in offerta

Ha un totale pari a tre ingressi ai quali è possibile connettere lettori multimediali, computer, lettori multimediali o per lo streaming, console videoludiche e altre fonti. L’utilizzo è estremamente semplice: per passare dall’una all’altra è sufficiente premere il pulsante posizionato sulla parte superiore. Con oltre 100 recensioni lasciate dai clienti e un rating complessivo da oltre 4 stelle su 5, si tratta di un dispositivo dalla qualità elevata. Per altre informazioni consultate la scheda del prodotto.

In questo momento è possibile acquistare lo switch HDMI 4K di TEALKOO al prezzo finale di soli 8,45 euro con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio.

Così come per tutte le offerte del Prime Day su Amazon, anche questa è riservata in esclusiva agli abbonati Prime. È possibile attivare la sottoscrizione approfittando dei 30 giorni di prova gratuita, senza alcuna spesa. Si avrà così accesso, tra le altre cose, anche a tutti i servizi collegati, incluso Prime Video per lo streaming di film, show e serie TV.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.