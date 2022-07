Prime Day: auricolari Sennheiser CX TW a metà prezzo

Il brand non ha bisogno di presentazioni: Sennheiser è da sempre sinonimo di qualità quando si parla di audio. Non fanno eccezione nemmeno i CX True Wireless, protagonisti oggi di un forte sconto su Amazon che li propone a circa metà prezzo. È una delle offerte più interessanti in quest’ultimo scorcio di Prime Day 2022.

Sennheiser CX True Wireless, l’offerta del Prime Day

Tra i punti di forza segnaliamo il design ergonomico, il suono cristallino e la tecnologia integrata per la cancellazione del rumore. Nella confezione trovano adattatori di quattro dimensioni differenti per adattarsi alle esigenze di ognuno. Non manca nemmeno la certificazione IPX4. L’autonomia si attesta a 27 ore grazie alla custodia di ricarica. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

È possibile scegliere tra due colorazioni, perché anche l’occhio vuole la sua parte. Sono entrambe in sconto: Nero a 66,49 euro e Bianco a 69,00 euro.

Chiudiamo ricordando che le offerte del Prime Day su Amazon sono riservate esclusivamente agli abbonati Prime. Diventarlo è facile e a costo zero: c’è la possibilità di attivare la sottoscrizione approfittando dei 30 giorni di prova gratuita. In questo modo si ha accesso agli sconti proposti durante l’evento e non solo, anche ai tanti servizi collegati, a partire dallo streaming di film e serie TV sulla piattaforma Prime Video.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.