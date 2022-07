Prime Day: le offerte sugli smartphone OnePlus

C’è anche OnePlus tra i brand protagonisti di questo Prime Day 2022 organizzato da Amazon e che sta ormai quasi per volgere al termine. Lo store ufficiale del marchio propone sconti fino al 39% sui modelli top di gamma dei propri smartphone, ma ancora solo per qualche ora. Un’ottima occasione per chi è alla ricerca di un dispositivo dal design curato e dalle ottime prestazioni, pur volendo risparmiare.

Le migliori offerte OnePlus del Prime Day

Ai tanti flagship proposti si affiancano quelli più economici della linea Nord. Invitiamo a consultare le schede dei singoli prodotti seguendo i link riportati qui sotto per l’elenco completo delle specifiche tecniche e per conoscere le colorazioni disponibili.

OnePlus: i flagship in offerta al Prime Day 2022

OnePlus Nord: gli smartphone in offerta al Prime Day 2022

Gli sconti sono da intendersi validi nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo, potrebbero essere soggetti a variazioni non prevedibili. Per sfogliare l’elenco completo di tutti i modelli OnePlus fare riferimento allo store ufficiale su Amazon.

Ricordiamo infine che tutte le occasioni del del Prime Day sono riservate in esclusiva agli abbonati Prime. Chi ancora non lo è può attivare subito la sottoscrizione senza alcuna spesa, approfittando dei 30 giorni di prova gratuita.

