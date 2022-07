Xbox Series S: gli sconti del Prime Day su Amazon

Il gaming è protagonista su Amazon in questi due giorni di Prime Day: tra le offerte che meritano di essere segnalate c’è anche quella relativa a Xbox Series S. In questo momento, la console next-gen può essere acquistata approfittando di uno sconto dell’11% sul prezzo di listino.

La console next-gen Xbox Series S in offerta al Prime Day

A livello di specifiche tecniche integra una CPU octa core Zen 2 custom con GPU che raggiunge i 4 TFLOPS di potenza di calcolo. Non mancano poi la tecnologia Velocity Architecture e una SSD NVMe personalizzata da 512 GB. In dotazione, ovviamente, il controller wireless ufficiale progettato da Microsoft. Per conoscere tutti gli altri dettagli invitiamo a consultare la scheda del prodotto.

Volendo risparmiare ancor di più c’è la versione ricondizionata al prezzo di soli 239,99 euro. È stata sottoposta a un rigoroso processo di certificazione, testata per confermarne il corretto funzionamento e ispezionata per verificare la qualità del comparto hardware e dell’estetica.

Le offerte del Prime Day sono riservate ai clienti con abbonamento Prime. È possibile rimediare subito, attivando la sottoscrizione senza spese, approfittando dei 30 giorni di prova gratuita. Così, tra le altre cose, si ha accesso allo streaming di film e serie su Prime Video senza alcuna spesa aggiuntiva.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.