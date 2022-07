I migliori 5 portatili ASUS in sconto al Prime Day

Quale occasione migliore del Prime Day per acquistare un nuovo portatile? Qui è dove ti segnaliamo i cinque migliori modelli ASUS in sconto oggi durante l’evento organizzato da Amazon. Se ne trovano di adatti alla produttività così come al gaming, con design differenti per soddisfare ogni esigenza.

Prime Day: la Top 5 dei laptop ASUS in offerta

Ecco dunque la Top 5 dei laptop proposti dal marchio in sconto sull’e-commerce. Per tutte le informazioni sulle specifiche tecniche consultare le schede dettagliate raggiungibili attraverso i link riportati qui sotto.

Chiudiamo ricordando che le offerte del Prime Day su Amazon sono riservate esclusivamente agli abbonati Prime. Diventarlo è facile e a costo zero: c’è la possibilità di attivare la sottoscrizione approfittando dei 30 giorni di prova gratuita. In questo modo si ha accesso agli sconti proposti durante l’evento e non solo, anche ai tanti servizi collegati, a partire dallo streaming di film e serie TV sulla piattaforma Prime Video.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.