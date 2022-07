Nothing ear (1) già in sconto per il Prime Day

Appena lanciati sul mercato, gli auricolari wireless più interessanti tra quelli avvistati nell’ultimo periodo sono già in offerta. Stiamo parlando del modello Nothing ear (1) e dello sconto del 40% che li propone oggi su Amazon in occasione del Prime Day 2022.

Prime Day: anche Nothing ear (1) in offerta

Dotati di tecnologia Active Noise Cancelling per la cancellazione attiva del rumore, integrano un driver dinamico da 11,6 millimetri per una qualità dell’audio riprodotto senza compromessi. Non mancano nemmeno la compatibilità con il più recente standard Bluetooth 5.2 e un’ottimizzazione generale del design che ha permesso di ridurne il peso a soli 4,7 grammi. Se desideri conoscere ulteriori dettagli, li trovi tutti nella scheda del prodotto.

Da non dimenticare l’autonomia fino a 34 ore grazie alla custodia di ricarica. In questo momento, gli auricolari wireless Nothing ear (1) possono essere tuoi al prezzo finale di soli 59,99 euro invece di 99,99 euro come da listino. Hai inoltre la possibilità di scegliere tra le colorazioni Nero e Bianco, la spesa non cambia.

Come per tutte le offerte del Prime Day, è riservata in esclusiva agli abbonati Prime. Chi ancora non lo è può attivare la sottoscrizione senza alcuna spesa, approfittando dei 30 giorni di prova gratuita.

