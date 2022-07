Prime Day: la cornice digitale in pixel art a -40%

In questa seconda e ultima giornata del Prime Day su Amazon c’è spazio anche per un’offerta lampo con il 40% di sconto su Divoom Pixoo. Per chi non ne fosse a conoscenza, si tratta di una cornice digitale in pixel art che permette di visualizzare immagini, data e ora in modo simpatico e colorato, a parete oppure su qualsiasi mobile.

Divoom Pixoo: l’offerta lampo del Prime Day

La diagonale è pari a 8,6 pollici e non manca la possibilità di connessione wireless dallo smartphone per impostare una decorazione personalizzata. Tra le molte funzionalità incluse, la sveglia e il supporto alle notifiche provenienti da social network o altri servizi online. Per altre informazioni è possibile consultare la scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare la cornice digitale Divoom Pixoo in pixel art approfittando di uno sconto del 40% su Amazon in occasione del Prime Day. Ricordiamo che si tratta di un’offerta lampo, dunque destinata a esaurirsi in breve tempo: gli interessati si affrettino.

Ricordiamo che le promozioni del Prime Day sono riservate ai clienti Amazon Prime. Chi non lo è può attivare la sottoscrizione a costo zero, approfittando dei 30 giorni di prova gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.