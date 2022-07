Xiaomi Smart Air Purifier 4: l'occasione del Prime Day

La qualità dell’aria presente nell’ambiente domestico, che respiriamo tutti i giorni e tutte le notti, è fondamentale per la salute. Ecco perché un purificatore può costituire l’alleato ideale per tutta la famiglia: oggi, in occasione del Prime Day su Amazon, il modello Xiaomi Smart Air Purifier 4 è proposto al prezzo minimo storico (189 euro) grazie a uno sconto del 24%.

Prime Day: il purificatore d’aria di Xiaomi al minimo storico

Le sue caratteristiche gli permettono di purificare completamente l’aria in una stanza di 20 metri quadrati in circa 10 minuti grazie al sistema di ionizzazione negativa. È dotato di un display OLED su cui sono visualizzate le informazioni essenziali oltre che di controlli intelligenti per interfacciarsi con Alexa e Assistente Google. Il livello di rumorosità è molto basso: ciò nonostante, filtra il 99,97% delle particelle e arriva a coprire un’area effettiva di 48 metri quadrati. Elimina polline, polvere, fumo, peli di animali domestici, residui cutanei e fibre di cotone. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

Anche la versione Lite è al prezzo minimo storico (149 euro), grazie allo sconto del 25% valido solo per oggi.

