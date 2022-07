Prime Day: torcia LED professionale al minimo storico

Non è solo una torcia LED professionale da 10.000 lumen, ma anche un dispositivo versatile, in grado di svolgere all’occorrenza il ruolo di powerbank per la ricarica dei dispositivi: questo modello del marchio Shadowhawk, il più venduto della categoria su Amazon, è proposto oggi in sconto al prezzo di soli 23 euro (il minimo storico) in occasione del Prime Day.

Torcia LED da 10.000 lumen e powerbank: l’offerta del Prime Day

All’interno della valigetta in dotazione sono inclusi tutti gli accessori utili a sfruttarne appieno le tante caratteristiche. Tra le funzionalità citiamo le tre modalità di luminosità e le due di emergenza (strobo e SOS) oltre all’indicatore per il livello di carica. L’involucro impermeabile è realizzato in alluminio di grado militare con superficie antiscivolo. Tutte le altre informazioni dettagliate nella scheda del prodotto.

Si segnala infine la possibilità di regolare lo zoom per scegliere tra un fascio di luce più ampio a breve distanza o più mirato raggiungendo i 500 metri dal punto di emissione. Tutto questo con la garanzia di qualità assicurata dal marchio Shadowhawk, oggi al prezzo minimo storico su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.