Office: niente più blocco automatico delle macro

Per ragioni legate alla sicurezza, nel mese di aprile Microsoft ha annunciato l’intenzione di bloccare automaticamente le macro VBA contenute nei documenti generati o aperti con i software del pacchetto Office. Quelli interessati erano Word, Excel, PowerPoint, Access e Visio. Ora, per motivi non meglio precisati, il gruppo di Redmond ha deciso di tornare sui suoi passi.

Macro VBA in Office: niente più blocco automatico

La software house afferma di aver cambiato idea dopo aver raccolto e analizzato i feedback degli utenti, ringraziandoli per i riscontri forniti. Questo il messaggio comparso nel centro messaggi di Microsoft 365, condiviso dal profilo Twitter di BleepingComputer.

Sulla base dei feedback, ritiriamo questo cambiamento dal Current Channel. Apprezziamo i riscontri che abbiamo ricevuto finora e siamo al lavoro per migliorare l’esperienza. Forniremo un ulteriore aggiornamento non appena pronti a un nuovo rilascio nel Current Channel. Grazie.

Il blocco automatico delle macro VBA è stato ben accolto da chi è impegnato sul fronte della cybersecurity, poiché potenzialmente in grado di prevenire l’azione di malware e minacce informatiche di vario tipo: da Emotet a TrickBot, da Qbot a Dridex. Agli utenti era sottoposto un avviso che rimandava a una pagina del supporto tecnico intitolata “Una macro potenzialmente pericolosa è stata bloccata”.

Le macro possono aggiungere molte funzionalità a Office, ma sono spesso usate da persone malintenzionate per distribuire malware a danno di vittime ignare.

La nuova modifica è stata introdotta nella giornata di venerdì, attraverso il Current Channel. I primi ad accorgersene hanno subito chiesto chiarimenti a Microsoft, che però non ha ancora fornito una risposta esaustiva e trasparente.

