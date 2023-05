OGGI il Realme GT 2 Pro lo paghi 370 EURO IN MENO: solo su Amazon

Oggi Amazon ha lanciato una promozione straordinaria che farà impazzire chi è alla ricerca di un nuovo smartphone dalle prestazioni elevatissime. La mega offerta interessa il Realme GT 2 Pro 5G, al momento disponibile con uno sconto assurdo del 44%.

Il dispositivo di ultima generazione è acquistabile a soli 479 euro, quindi con un risparmio di ben 370 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. La promozione è davvero imbattibile ma il tempo a disposizione è ristretto quindi approfittatene il prima possibile!

Realme GT 2 Pro 5G: lo smartphone dalle prestazioni top in super sconto

Il Realme GT 2 Pro 5G è lo smartphone sottile come un foglio di carta capace di offrire prestazioni davvero elevate in ogni momento della giornata.

Sfruttando la nuova architettura Armv9 e una tecnologia a 4 mn, offre una CPU dalle prestazioni il 20% più veloci e una GPU dalle prestazioni migliori fino al 30%. In più il display Super Reality combina la più avanzata ottimizzazione di hardware e software di visualizzazione così da offrire una reattività fulminea ad ogni tocco.

L’ampio sensore IMX766 è dotato di doppia stabilizzazione: ciò garantisce immagini più chiare e nitide persino in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre il display a 10 bit è in grado di riprodurre oltre 1.07 miliardi di colori diversi, ovvero 64 volte in più rispetto agli schermi a 8 bit.

Un’altra caratteristiche che rende questo modello davvero unico è il suo corpo ultra compatto: è sottile appena 8,18 mm con un peso di soli 189 grammi, pur includendo una batteria dalla capacità sorprendente pari a 5.000mAh.

