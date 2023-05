OGGI il Robot aspirapolvere Ecovacs 2-in-1 è tuo a 150 EURO IN MENO

Dopo una lunga giornata di lavoro sicuramente la voglia di occuparvi delle faccende domestiche è pari a zero. Per non avere più preoccupazioni del genere, è arrivato il momento di delegare la pulizia di casa a questo gioiellino della tecnologia che vi svolterà la vita! Parliamo del Robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT N8, oggi in mega offerta su Amazon con uno sconto incredibile del 38%.

Potrete acquistare il dispositivo di ultima generazione a soli 249 euro, risparmiando ben 150 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspettate? L’offerta è a tempo limitatissimo!

Casa pulita in un attimo con il Robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT N8

Basta spezzarti la schiena per pulire i pavimenti casa, da adesso in poi potrà pensarci il Robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT N8.

Grazie alla funzionalità TrueMapping che combina la tecnologia laser e i sensori dTOF avanzati, il dispositivo è in grado di rilevare la tua casa 4 volte più accuratamente della normale mappatura, con un aumento di 2 volte della distanza di rilevamento e la capacità di rilevare oggetti fino a 2 mm.

È dotato di una potenza aspirante da 2300Pa che, al contempo, risulta iper silenziosa. In più, sfruttando un serbatoio d’acqua con pompa elettronica inclusa, Ecovacs N8 lava e aspira allo stesso tempo lasciando il tuo pavimento completamente pulito anche negli angoli più nascosti.

Questo gioiellino in mega promozione è anche smart: può essere monitorato e controllato attraverso l’app specifica o usando la tua voce per il comando a mani libere con Google Assistant o Alexa.

