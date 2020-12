Si è conclusa la XX edizione delle Olimpiadi Italiane di Informatica, manifestazione organizzata tra gli altri da AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico). Nei giorni scorsi l’assegnazione dei premi, svolta online come impone il periodo, con un evento durante il quale sono stati svelati non solo i vincitori, ma anche i Probabili Olimpici ammessi agli allenamenti per la selezione della Squadra per le prossime Olimpiadi Internazionali di Informatica (20-27 giugno a Singapore).

OII, XX edizione: la cerimonia finale

Quest’anno hanno partecipato oltre 500 istituti scolastici di tutto il Paese con un totale pari a circa 15.000 studenti della scuola secondaria. Sono 104 quelli che hanno preso parte alla gara finale: 54 i giovani saliti sul podio aggiudicandosi 27 medaglie di bronzo, 18 d’argento e 9 d’oro. Sul gradino più alto in assoluto Davide Bartoli dell’IIS F. Alberghetti di Imola. Di seguito il commento di Maria Assunta Palermo (Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione) e la cerimonia della premiazione.

Le Olimpiadi rappresentano un’occasione unica per portare l’attenzione sulle straordinarie qualità dei ragazzi e delle ragazze più brillanti delle nostre scuole, valorizzandone le eccezionali capacità e il costante impegno; ma hanno anche l’importante funzione di ribadire il ruolo fondamentale della formazione digitale nella scuola, come strumento essenziale per il futuro dei nostri giovani e il loro inserimento nel mondo del lavoro. Ed è proprio al tema della formazione che afferisce il corso su tematiche di Computer Science legate ai contenuti delle Olimpiadi di Informatica, rivolto ai docenti e giunto quest’anno alla X edizione.

Gli istituti e i referenti scolastici interessati a partecipare alla XXI edizione possono fin da subito compilare il modulo d’iscrizione attraverso il sito ufficiale. Prosegue Palermo.