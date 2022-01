Oltre 100 milioni di immagini, video, audio e grafiche premium con Canva

Conosci Canva? Se ti sei trovato almeno una volta a lavorare ad un progetto creativo, sicuramente il nome ti è noto. Canva è uno strumento di progettazione grafica con cui è possibile dare vita a grafiche, immagini vettoriali e lavori visual di qualsiasi tipo, proprio come i software più blasonati. Cosa lo differenzia? Sicuramente l'aspetto economico. Ma soprattutto la natura condivisa di Canva, che lo rende un tool sorprendente per i team di lavoro che hanno necessità di collaborare a distanza, importantissimo nell'era dello smart working. Le funzionalità team sono precluse alla versione PRO del programma: grazie alla promozione in corso, potrai risparmiare 33,89 euro sull'abbonamento annuale.

Canva: l'ideale per i team

Canva è il luogo in cui “i team lavorano meglio”. Dai grafici per social alle proposte, palette di colori, loghi e tanto altro, tutto in tempo reale: Canva offre tutta una serie di strumenti fondamentali per chi ha bisogno di organizzare un team di lavoro. Ogni progetto permette, infatti, di aggiungere commenti o taggare i membri, lasciare feedback, condividere file e tanto altro. Ovunque, in qualsiasi momento e su qualsiasi dispositivo. L'interfaccia è estremamente semplice, così come il funzionamento. Basta invitare i membri, selezionare le autorizzazioni ed è tutto pronto per creare, in pochi secondi.

Abbonamento PRO: tutto ciò che offre

Avrai inoltre a disposizione tutta una serie di interessanti risorse e strumenti, oltre a quelli già contenuti nella versione gratuita. Ecco un elenco delle più utili e interessanti.

Oltre 100 milioni di immagini , video, audio e grafiche premium

, video, audio e grafiche premium Più di 610.000 modelli gratuiti e premium con nuovi progetti ogni giorno

Salva e applica i colori, i loghi e i font del tuo marchio o della tua campagna in tutta facilità con i 100 Kit aziendali a disposizione

Rimuovi gli sfondi delle immagini in un attimo con lo Strumento di rimozione dello sfondo

Ridimensiona quanto vuoi i tuoi progetti con il ridimensionamento automatico

Salva i tuoi progetti come modelli per il tuo team

100 GB di spazio di archiviazione su cloud

Pianifica i contenuti dei social media su 8 piattaforme

Grazie alla promozione in corso, sottoscrivendo un abbonamento annuale a Canva PRO potrai risparmiare 33,89 euro. Esiste anche una versione gratuita del tool, ma non offre le stesse funzionalità di quella a pagamento.