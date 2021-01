Ok, Natale è passato e l’Epifania si è portata via tutte le feste, ma qui l’occasione per un regalo è ghiotta: l’ombrello-spada laser è proposto in queste ore su Amazon con il 24% di sconto sul prezzo di listino. Il LED presente nel manico si illumina di sette colori differenti (rosso, verde, blu, arancione, azzurro, viola scuro e rosa), ognuno scelga in base al richiamo della Forza.

Ombrello e spada laser insieme: che la pioggia sia con te

C’è anche una torcia integrata nella parte inferiore, utile per illuminare la strada verso casa nelle notti rese buie dall’ombra dell’Impero. L’alimentazione avviene mediante tre batterie di tipo AAA con pulsante On-Off per il controllo.

Queste le dimensioni dell’ombrello, decisamente fuori dall’ordinario: 82 centimetri circa di lunghezza e diametro compreso tra 101 e 105 centimetri quando aperto. L’offerta proposta oggi su Amazon consente di acquistarlo al prezzo di soli 21,30 euro invece di 27,99 euro come da listino. Approfittatene, non fate i Jabba.

Disclaimer: non è una vera spada laser.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.