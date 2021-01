La soluzione definitiva per lo storage oggi costa la metà: la SSD NVMe della linea WD Black SN750 con capacità pari a 500 GB è proposta su Amazon in queste ore con il 50% di sconto sul prezzo di listino. Si connette allo slot PCIe garantendo performance senza compromessi.

WD Black SN750 da 500 GB: ora a -50% su Amazon

Le prestazioni sono al top con una velocità fino a 3.430 MB/s in fase di lettura e fino a 2.600 MB/s in scrittura. Questo rende pressoché immediato l’avvio del computer, riducendo al tempo stesso in modo importante l’attesa per il salvataggio o il caricamento dei file. La differenza è sostanziale con gli hard disk tradizionali e anche con le SSD basate su interfaccia SATA. Per aver conferma della bontà del prodotto non serve altro che consultare le recensioni su Amazon lasciate da chi l’ha già acquistato.

Al prezzo di soli 79,98 euro invece di 159,99 euro come da listino è un’offerta da non lasciarsi sfuggire. L’affidabilità è garantita dal marchio Western Digital, tra i leader del mercato relativo alle soluzioni per lo storage.

