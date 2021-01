iPad edizione 2020, ecco il miglior prezzo

Dove trovare oggi un Apple iPad 2020 al miglior prezzo disponibile? La risposta è eBay, grazie all’offerta messa in campo da un merchant con il 100% di feedback positivo, con spedizione gratuita e consegna pressoché immediata. Il prezzo è pari a 379,99 euro.

L’iPad 2020 al miglior prezzo

Non è chiaro quante siano le unità disponibili, ma al momento la pagina indica un tasso di vendite pari al 63% del totale: spesso e volentieri trattasi comunque di riserve di magazzino che vengono rimpinguate nel tempo, lasciando dunque sufficiente libertà di scelta. Il modello in offerta è quello con 32GB di memoria a disposizione, color grigio siderale e connettività solo-Wifi.

L’iPad tradizionale, con 10,2 pollici di diagonale, in edizione 2020 e con sconto speciale applicato in questi giorni con tanto di vetrina di primo piano su eBay: un’offerta particolarmente allettante per quanti stanno cercando un tablet con cui passare questi ultimi mesi di pandemia, che sia per studio o per diletto, passando per uno sconto extra che riduce il prezzo d’ingresso e aumenta l’appetibilità del tablet di Cupertino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.