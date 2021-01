Webcam FullHD in offerta a tempo: solo 19,99€

La webcam è, in questi ultimi mesi, divenuto un accessorio decisamente fondamentale per videolezioni, videoconferenze, videochiamate e qualsiasi altra attività svolta da casa. Non sappiamo ancora come si evolveranno questi primi mesi del 2021, però il nostro consiglio è di equipaggiarvi di un’ottima webcam approfittando anche di questa incredibile offerta a tempo Amazon riguardante la webcam VESSTT con risoluzione FullHD che scende a 19,99 euro con uno sconto del 33%.

Webcam VESSTT scontata del 33% solo per poco tempo

Questa webcam è dotata di un sensore CMOZ da 2 MP e di un elemento fotosensibile ad alta precisione per offrire immagini nitide ad alto contrasto e registrazioni video cristalline a 30 fps. Grazie alla correzione automatica della luce e alla tecnologia HDR, regola automaticamente il colore e la luminosità per l’illuminazione naturale in modo che voi possiate apparire sempre al meglio anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Con 2 microfoni stereo integrati, la webcam VESSTT offre una comunicazione super chiara durante tutto il tempo in cui è accesa e l’audio può essere facilmente registrato entro 3 metri di distanza. Inoltre la messa a fuoco manuale permette di registrare immagini nitide fino a 10 metri di distanza. Questo permette di registrare contenuti video per streaming di qualità su piattaforme come Facebook, Twitch, YouTube senza rischio di rumori ambientali o eco.

Infine la webcam VESSTT è totalmente Plug & Play, quindi non necessita di alcuna installazione di driver, è compatibile con sistemi operativi Windows, Linux, Android e Mac e con software come Skype, Zoom, FaceTime e tanti altri. Insomma non perdetevi l’esclusiva offerta a tempo Amazon per portarvi a casa questa splendida webcam al soli 19,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.