Big Sur è l’evoluzione di macOS in arrivo sui computer della linea Mac. Trattandosi della prima versione del sistema operativo realizzata per l’hardware progettato internamente da Apple (il chip M1) gode di una serie di ottimizzazioni legate a prestazioni e riduzione dei consumi.

Quando arriva? Giovedì 12 novembre.

Apple, evento One More Thing: macOS Big Sur

Come noto, sui Mac con architettura ARM sarà in grado di supportare l’esecuzione delle applicazioni mobile scritte per iPhone e iPad. Viene così ampliato in modo considerevole il parco software messo a disposizione degli utenti. Il gruppo di Cupertino assicura che questo per gli sviluppatori non comporterà alcun carico di lavoro aggiuntivo.

Svelato nei mesi scorsi in occasione dell’evento Worldwide Developers Conference 2020, sarà messo a disposizione come aggiornamento gratuito per tutti coloro che già hanno installato Catalina. Per conoscere le novità introdotte rimandiamo a un approfondimento pubblicato su queste pagine nei mesi scorsi.