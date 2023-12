ONE PIECE ODYSSEY PS5: prezzo BOMBA per fine anno (-57%)

Immergiti nel caos dell’avventura con ONE PIECE ODYSSEY per PS5, disponibile oggi su Amazon con uno sconto ASSURDO del 57%. In questo nuovo gioco di ruolo, Rufy e la sua ciurma affrontano il disastro quando la Thousand Sunny è distrutta durante una tempesta. Approfitta subito di questa opportunità e acquistalo al prezzo stracciato di soli 29,90 euro, anziché 69,99 euro.

ONE PIECE ODYSSEY PS5: un affare da prendere al volo

L’avventura inizia con Rufy che perde il suo iconico cappello di paglia, e i giocatori dovranno collaborare con lui e gli altri membri della ciurma per riprendere il controllo della situazione. Affronta la natura selvaggia, scopri creature mai viste prima e risolvi enigmi intriganti mentre ti immergi completamente nell’universo di ONE PIECE.

ONE PIECE ODYSSEY offre un’esperienza di gioco unica, permettendo ai giocatori di assumere i ruoli dei membri della ciurma, ognuno con le proprie abilità e personalità uniche. La trama si sviluppa attraverso incontri con nemici potenti, esplorazioni di dungeon avvincenti e missioni che metteranno alla prova la forza e l’astuzia della ciurma.

Il gioco è stato sviluppato con grande cura per ricreare in ogni dettaglio il mondo di ONE PIECE, unendo gli elementi unici richiesti dagli appassionati della serie. L’autore Eiichiro Oda ha contribuito personalmente al progetto, garantendo un’esperienza autentica e fedele all’anime e al manga.

Affronta le sfide dell’isola selvaggia, ripara la Thousand Sunny e riunisci la ciurma dispersa. Con la magnifica colonna sonora di Motoi Sakuraba, ONE PIECE ODYSSEY promette un’immersione totale in un’avventura emozionante e indimenticabile. Non farti sfuggire l’opportunità di vivere questa epica storia a un prezzo ridicolo di soli 29,90 euro, le scorte a disposizione stanno andando a ruba.

