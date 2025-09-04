 OnePlus 13 5G scontatissimo per ancora qualche ora: 16+512GB
OnePlus 13 5G è un top di gamma senza precedenti dalla potenza spettacolare e design che lascia a bocca aperta: doppio sconto.
OnePlus 13 5G è uno smartphone eccezionale e non ci sono dubbi sulla sua qualità. Questo è un Top di Gamma in tutto e per tutto e già sapere che ti offre 16Gb di RAM e 512GB di memoria fa la differenza. Un telefono da usare per qualunque scopo e che ti fa sentire sempre al passo con i tempi. Non perdere il doppio sconto su Amazon e sfrutta il ribasso del 14% + il codice IT15Y attivo fino a mezzanotte per metterlo in carrello a soli 984,99 euro invece di 1159 euro.

Strepitoso sotto tutti i punti di vista, in mano hai un dispositivo di ultima generazione e soprattutto premium. Anche la sua estetica è favolosa nonostante OnePlus 13 5G mantenga il design lineare e altamente moderno. Disponibile in colorazione Oceano di Mezzanotte. I materiali utilizzati sono stati scelti con cura per renderlo indistruttibile e duraturo, oltre a essere completamente impermeabile grazie alla tecnologia Aqua Touch 2.0. Insomma, se sei alla ricerca di un telefono bello a vedersi ma altrettanto potente? Questo è quello che fa al caso tuo.

Non che ci fossero dubbi visto che il processore Qualcomm Snapdragon 8 elite viene abbinato a ben 16GB di Ram e 512GB di memoria per farci davvero di tutto e di più. Scarica qualunque applicazione, goditi streaming e gaming mobile e non fare a meno di mettere a prova il comparto fotografico. Con un sistema triplo con obiettivo da 50MP + OIS non solo scatti foto al pari del professionale ma diventi un regista degno di Oscar. Questo perché OnePlus integra un sistema Dolby tutto da scoprire. Inoltre hai una mostruosa batteria da 6000 mAh, superiore alla media di mercato, che ti porta al giorno dopo e in appena 36 minuti torna al 100% con la ricarica da 100W. Supporto pieno al 5G e doppio slot per nano SIM a disposizione.

Metti in carrello a soli 984 euro il tuo OnePlus 13 5G e non perdere un secondo. Su Amazon approfitta dello sconto e usa il codice IT15Y. 

