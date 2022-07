OnePlus 9 Pro 5G, lo sconto su Amazon è TOP: oltre 300 euro

Interessante opportunità per portarsi a casa lo smartphone OnePlus 9 Pro 5G ad un prezzo veramente eccezionale. Ancora per poco tempo, su Amazon hai uno sconto superiore ai 300 euro sul prezzo di listino, grazie ad un taglio del 32%. La promozione è già applicata nel carrello, non dovrai far altro che aggiungerlo e procedere all’acquisto. Se sei abbonato Prime, lo riceverai a casa nel giro di 24 ore.

OnePlus 9 Pro 5G: uno smartphone da non perdere, specialmente a questo prezzo

OnePlus 9 Pro 5G è un dispositivo che non rinuncia a niente, con una fotocamera principale da 48 megapixel con sensore ultra-grandangolare, telephoto e monochrome, sviluppata in collaborazione con Hasselblad offre funzioni rivoluzionarie come la calibrazione colore naturale. Puoi registrare in video in 8K + 4K e in slow-motion 120 FPS.

Lo splendido display Fluid 2.0 da 6.7 pollici di tipo Smart AMOLED e con tecnologia LTPO assicura un consumo energetico ridotto di oltre il 50%, con un’esperienza visiva fluida grazie alla frequenza di aggiornamento a 120Hz. La batteria da 4500mAh ti garantisce un’autonomia che dura tutto il giorno anche con uso intenso: da menzionare l’innovativa tecnologia di carica wireless del produttore, che porta lo smartphone dall’1 al 70% in soli 30 minuti.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 888 5G, ad alimentare un dispositivo velocissimo e super reattivo grazie anche a OxygenOS 11. 256GB di memoria interna e ben 12GB di RAM completano il quadro di questo smartphone.

Capisci bene che lo sconto di oltre 300 euro offerto da Amazon è un’occasione più unica che rara per assicurarsi OnePlus 9 Pro 5G. Non fartela sfuggire.

